Actualidade

A associação Nova Macau, que apresentou um recurso no Tribunal de Última Instância (TUI) contestando a proibição de realizar mini-vigílias no território no aniversário de Tiananmen, disse hoje que não tem "grandes expetativas" de reverter a decisão.

"O TUI deve manter a proibição", lamentou hoje o ativista Jason Chao, da associação Nova Macau.

A associação pretendia realizar várias 'mini-vigílias' para assinalar o 30.º aniversário do massacre de Tiananmenn, a 04 de junho, em vários locais emblemáticos da cidade, com reuniões até cinco pessoas, de forma a respeitar as diretrizes contra aglomerações instauradas por causa da pandemia, que já tinham levado à proibição de uma vigília no território.