Actualidade

O presidente da Câmara Municipal da Mealhada insurgiu-se hoje contra a possibilidade de a Sociedade Águas do Luso vir a desaparecer por causa de uma eventual fusão de empresas controladas pela Sociedade Central de Cervejas (SCC).

"Por favor, não matem a Sociedade Águas do Luso (SAL)", pediu Rui Marqueiro, durante uma conferência de imprensa em que estava acompanhado pela presidente da Assembleia Municipal deste concelho do distrito de Aveiro e pelos presidentes das freguesias do Luso e Vacariça, onde a SAL mantém em funcionamento escritórios e linha de engarrafamento.

Marqueiro anunciou que vai escrever ao Conselho de Administração da SCC, especificando as razões pelas quais a SAL deve ser poupada na eventual fusão de empresas.