Mau tempo

O PCP quer saber quais os apoios que o Governo vai disponibilizar para assegurar a manutenção da atividade agrícola na Cova da Beira, após ter ocorrido mais um evento atmosférico extremo naquela região.

Numa pergunta dirigida à ministra da Agricultura a que a agência Lusa teve hoje acesso, os deputados João Dias e Paula Santos recordam que as condições climatéricas extremas verificadas no final do mês de março e início do mês de abril, nomeadamente nevões tardios, gelo, chuva, granizo e temperaturas muito baixas, "vieram comprometer drasticamente a produção agrícola na região do Fundão, tendo sido na altura noticiada a perda de produção de cereja da ordem dos 50%".

Os deputados realçam que esta situação, associada às dificuldades criadas pelo surto da covid-19, nomeadamente com a supressão e encerramento de muitos circuitos de comercialização dos produtos agrícolas, "veio impor fortes dificuldades de escoamento destes produtos a preço justo, com os consequentes prejuízos e perda acentuada de rendimentos de muitos pequenos e médios agricultores".