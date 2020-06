Covid-19

A coligação italiana de extrema-direita Liga, do antigo ministro Matteo Salvini, dos ultra-nacionalistas Irmãos da Itália e da conservadora Forza Italia, organizaram hoje várias manifestações contra o Governo, apesar de estarem proibidas multidões devido à covid-19.

O protesto foi organizado para o dia em que o país comemora o Dia da República, que assinala a escolha em 1946 do regime institucional do Estado italiano.

Salvini, em conjunto com a líder dos Irmãos da Itália, Giorgia Meloni, e do vice-presidente da Forza Italia, Antonio Tajani (em substituição de Silvio Berlusconi, líder do partido) participaram hoje, em Roma, numa espécie de 'flashmob' com a presença de centenas de pessoas, sem respeitar a distância mínima de segurança exigida pelo Governo para evitar contágios, numa altura em que o país tenta controlar a pandemia.