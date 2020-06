Actualidade

A Comissão Europeia lançou hoje uma consulta ao mercado sobre a criação de um novo instrumento de concorrência que prevê a aplicação de "requisitos adicionais" para as plataformas digitais, de forma a evitar "riscos estruturais" no mercado europeu.

"A Comissão Europeia publicou hoje uma avaliação de impacto inicial, bem como uma consulta pública, convidando à apresentação de comentários sobre [...] um possível novo instrumento de concorrência que permita abordar os problemas estruturais de forma atempada e eficaz", anuncia o executivo comunitário em nota de imprensa.

Segundo Bruxelas, com a transformação digital registada nos últimos anos, com as plataformas digitais como Facebook, Google e Twitter a ganharem palco, existe a "necessidade de alterar o atual quadro do direito da concorrência, de modo a que os organismos responsáveis pela aplicação da legislação em todo o mundo possam continuar a preservar a competitividade dos mercados".