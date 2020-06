Covid-19

Os campeonatos nacionais de seniores de râguebi foram hoje dados como concluídos sem campeão, subidas ou descidas de divisão, devido à pandemia de covid-19, anunciou a Federação Portuguesa de Rugby (FPR).

Em comunicado enviado hoje à Lusa, a FPR reafirma que "não estão reunidas as condições para o regresso à competição", justificando, desta forma, a decisão aprovada em reunião de direção do organismo.

"A FPR e os clubes tudo fizeram para criar as condições ideais por forma a que os treinos e competições pudessem regressar de forma normal e assim ser concluída a época. A presente realidade e as especificidades do râguebi levam a direção a concluir que as condições ideais de treino necessárias à preparação dos atletas não poderão ser implementadas a tempo de concluir a época desportiva 2019/20", explica o documento.