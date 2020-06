Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vão reunir-se este mês para fazer um balanço das negociações sobre o futuro comercial de Bruxelas e Londres pós-Brexit, foi hoje confirmado.

Falando em conferência de imprensa, em Bruxelas, o porta-voz do executivo comunitário Eric Mamer confirmou que este encontro se realizará este mês, lembrando que "no acordo de saída [do Reino Unido da União Europeia] já estava prevista uma reunião de alto nível para junho" focada no balanço do progresso das negociações.

Também falando na ocasião, o porta-voz da instituição para as negociações entre Bruxelas e Londres, Daniel Ferrie, indicou não ser, porém, "ainda possível indicar a data dessa reunião ou mais detalhes sobre o seu formato".