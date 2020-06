Actualidade

O novo embaixador de Portugal em Luanda admitiu que o impacto da pandemia de covid-19 é "preocupante" do ponto de vista empresarial, mas sublinhou que os dois países partilham "vontade de trabalhar em conjunto no presente e no futuro".

Pedro Pessoa e Costa, que hoje apresentou as suas cartas credenciais ao Presidente angolano, João Lourenço, afirmou que Portugal e Angola são dois países "amigos, com muitos anos de relações", salientando que as empresas portuguesas fazem "parcerias verdadeiras" com os angolanos.