Actualidade

A easyJet anunciou hoje que vai retomar em julho e agosto três quartos da sua operação, arrancando com cerca de 50 destinos em Portugal num "navegar muito cauteloso" que dependerá da resposta da procura e da evolução da pandemia.

Em declarações à agência Lusa, o diretor-geral da companhia aérea para Portugal, José Lopes, explicou que o objetivo é tentar nos meses de julho e agosto, o pico da operação do verão, estimular a procura, com um equilíbrio entre o lançamento de uma tarifa promocional para viagens entre 01 de julho e 31 de outubro de 2020 e, por outro lado, com a implementação das medidas de segurança que serão postas em prática para retomar as operações.

A easyJet operará 50 destinos em julho, e 59 em agosto, de e para Portugal, a partir de seus quatro principais aeroportos (Lisboa, Porto, Faro e Funchal).