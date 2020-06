Actualidade

O município de Vila Nova de Poiares vai investir quatro milhões de euros na rede de saneamento e abastecimento de água no âmbito de candidaturas a fundos europeus, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, informa que estes "investimentos urgentes de que o concelho necessita" avançarão com apoio financeiro do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR).

"Só foram aprovados por terem sido submetidos de acordo com as regras do POSEUR, ou seja, no âmbito de um sistema agregado de municípios, no mínimo de três, e que abranja um conjunto superior a 50 mil habitantes, como é o caso da Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior (APIN)", sublinha.