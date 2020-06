Actualidade

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, antecipou hoje um jogo de pouca intensidade na receção ao Sporting, que vai acontecer, à porta fechada, na quinta-feira, para a 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os vitorianos, sextos classificados da tabela, com 42 pontos, vão receber os 'leões', quartos, com 42, no primeiro encontro após a interrupção do campeonato, decretada em março devido à pandemia de covid-19, e o técnico considerou que, depois de "quase três meses de competição parada", a "falta de ritmo" dos jogadores vai ser "evidente".

"Julgo que vai acontecer naturalmente [o ritmo lento do desafio]. As equipas vão-se preparar para dar a maior intensidade possível, mas, provavelmente, vai ser mais baixa em grande parte do jogo", afirmou, na videoconferência que o clube minhoto promoveu para antecipar a partida marcada para as 21:15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.