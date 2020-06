Covid-19

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) já recebeu 1.772 pedidos de empréstimos para apoio no pagamento da renda, dos quais foram recusados 16, de acordo com os dados do Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

As recusas registadas foram motivadas pelo incumprimento dos requisitos previstos na legislação que enquadra esta medida excecional e temporária de apoio aos arrendatários e inquilinos com quebra de rendimentos devido ao impacto da pandemia de covid-19.

Em resposta à Lusa, fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e da Habitação salientou que "foram recusados 16 pedidos, designadamente por não cumprirem as condições de elegibilidade previstas na legislação", ou seja, por "não apresentarem quebra de rendimentos de 20% (calculados de acordo com a portaria 91/2020) e/ou não terem taxa de esforço superior a 35% com os encargos da renda da habitação".