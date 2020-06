EUA/Floyd

A Austrália vai investigar o ataque policial a dois jornalistas australianos que cobriam os protestos nos Estados Unidos contra a morte de um afro-americano sob custódia policial, anunciou hoje a ministra australiana dos Negócios Estrangeiros.

Trata-se de um incidente "muito sério" que causou "séria preocupação", afirmou Marise Payne.

Segundo imagens da televisão, a polícia de choque norte-americana bateu em dois jornalistas do canal australiano Channel Seven com um escudo e um bastão, para os afastar de uma manifestação perto da Casa Branca, em Washington.