Covid-19

O ministro da Economia afirmou hoje que mais de 46 mil empresas, abrangendo 353 mil trabalhadores, pediram a prorrogação do 'lay-off', estando o Governo a trabalhar numa nova versão deste regime menos penalizadora do rendimento dos trabalhadores.

"Nesta fase de transição, o apoio ao emprego vai ser mesmo um apoio ao emprego. Obviamente que tem de ter também uma outra atenção ao nível dos rendimentos dos trabalhadores", afirmou o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, numa audição hoje de manhã na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação sobre as consequências económicas da pandemia de covid-19.

Afirmando que "durante este período crítico do 'lay-off'" foram seguidas "as regras do Código do Trabalho" (recebendo os trabalhadores dois terços do salário ilíquido), o governante considerou que, "nos próximos meses, o nível de retribuição atribuído aos trabalhadores não pode assentar num corte tão significativo dos seus rendimentos".