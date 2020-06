Covid-19

O Governo prevê aumentar o investimento público em 28% este ano e em mais 20% em 2021, acelerando "pequenas obras dispersas" pelo país para dinamizar a atividade económica afetada pela pandemia, afirmou hoje o ministro da Economia.

"O investimento público terá seguramente um peso importante na recuperação. Tínhamos previsto - e vamos executá-lo e, até, acelerar - um crescimento do investimento público este ano em cerca de 28% e estimamos que ele venha a crescer em cima deste mais 20% no próximo ano", afirmou Pedro Siza Vieira durante uma audição, esta manhã, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação sobre as consequências económicas da pandemia de covid-19.

Segundo o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, o plano de estabilização económica e social a aprovar "ainda esta semana" pelo Governo prevê "uma aceleração de um conjunto de pequenas obras dispersas pelo território" - desde obras de manutenção de infraestruturas, a intervenções de reabilitação urbana e de remoção do amianto nas escolas - "que sejam capazes de criar emprego e de dinamizar alguma atividade económica pelo território".