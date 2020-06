Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu hoje que o Famalicão, adversário de quarta-feira na 25.ª jornada da I Liga de futebol, "é a surpresa da época", mas espera que os portistas mantenham "a dinâmica".

"[O Famalicão é] uma equipa que toda a gente conhece e reconhece, a verdadeira surpresa do campeonato, com muita qualidade individual, com jovens e um treinador que está a mostrar que tem categoria para fazer o trabalho que está a fazer. O João Pedro era adjunto e passou a ser treinador principal, está a provar que tem qualidade para isso", elogiou.

Na antevisão do encontro com a equipa do famalicense, que será um dos primeiros da I Liga, após quase três meses de paragem devido à pandemia da covid-19, o técnico portista referiu ainda as expectativas para o que ainda falta jogar no campeonato e mostrou-se confiante no futuro.