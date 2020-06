Covid-19

Os efeitos de confinamento dos últimos meses e o teletrabalho levaram várias pessoas a trocar o litoral pelo Planalto Mirandês para aqui continuarem os seus projetos, mas as limitações da internet podem levá-los a mudar de ideias.

Paulo Fernandes, um engenheiro ligado ao ramo da nanotecnologia, trocou a Grande Lisboa para se instalar em Fonte da Aldeia, uma localidade do concelho de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, devido à pandemia provocada pela covid-19.

Aquele profissional disse à Lusa que a pouca velocidade oferecida pela Internet que é distribuída por vários operadores, "dificulta o trabalho a quem quer instalar-se neste território do interior".