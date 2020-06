Brexit

O negociador-chefe da União Europeia (UE) para a futura relação comercial com o Reino Unido, Michel Barnier, disse hoje que a semana de negociações que agora arranca "é decisiva", instando a progressos, dado o balanço no final do mês.

"Temos uma semana decisiva pela frente para avançarmos de forma tangível em todas as áreas, em conformidade com a declaração política", salienta Michel Barnier, numa publicação feita na rede social Twitter.

O responsável lembra ainda a "reunião de alto nível a realizar no final deste mês, [que] fará o balanço dos progressos realizados", e que contará com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ainda sem data ou detalhes determinados.