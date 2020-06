Covid-19

O presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cassandra, revelou hoje que apenas 70 pessoas foram testadas à covid-19 no arquipélago, defendendo a realização de testes a toda a população.

José Cassandra falava durante o 'webinar' "Ilhas resilientes e sustentáveis - Reforço da capacidade das ilhas lusófonas como pioneiras de uma transição sustentável", que decorre no âmbito do evento internacional "Celebrar as Ilhas".

O governante referiu que este número baixo de testes, num arquipélago que conta com 7.500 habitantes, se deve às restrições nos transportes aéreos, que não têm conseguido levar os testes até à região.