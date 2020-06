Covid-19

Cabo Verde registou hoje mais oito casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando o acumulado no país desde 19 de março para 466, dos quais 237 já recuperaram da doença, segundo o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde informou que o Laboratório de Virologia realizou 140 exames referentes ao dia 01 de junho, tendo oito dado resultado positivo.

Os novos casos positivos foram registados na Praia (4), um deles importados do Sal, a última ilha a diagnosticar casos no país, bem como um em Santa Cruz, também na ilha de Santiago, e outro no Sal.