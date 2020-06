Covid-19

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) exigiu hoje a "clarificação" da demissão da comissão covid-19 na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, por considerar que a situação provoca "alguma instabilidade" junto de utentes e de profissionais.

"Esta situação gera alguma instabilidade no seio dos profissionais e dos utentes da ULS e sem razões substantivas para tal. O SEP exige, pelo interesse de todos, que seja feita uma clarificação junto dos trabalhadores e da população", disse hoje à agência Lusa Honorato Robalo, dirigente nacional do SEP no distrito da Guarda.

Segundo o sindicalista, os elementos do Conselho de Administração (CA) da ULS e da comissão covid-19 "são todos profissionais da ULS da Guarda e seria bom que houvesse uma explicação a todos os trabalhadores" da instituição.