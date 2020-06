Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida acentuada de 2,97% no índice PSI20, que ficou em 4.557,20 pontos, em linha com os ganhos das principais praças europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 16 subiram e duas desceram. A Pharol e o banco BCP destacaram-se nos ganhos, com subidas de 16,39% para 0,10 euros e de 10,38% para 0,11 euros, respetivamente.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 3,75%, Madrid 2,59%, Milão 2,42%, Paris 2,02% e Londres 0,87%.