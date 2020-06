Covid-19

Chefes de Estado e de Governo de vários países, incluindo do Grupo de Estados de África, Caraíbas e Pacífico (ACP), e líderes de organizações internacionais reúnem-se na quarta-feira numa cimeira virtual para debater o futuro pós-covid-19.

De acordo com a organização dos Estados ACP, que tem como secretário-geral o antigo ministro das Relações Exteriores de Angola, Georges Chikoti, a cimeira virtual "destina-se a avaliar a atual situação global da covid-19 e, em particular, os efeitos e consequências para os Estados-membros da ACP", refere um comunicado divulgado no 'site' da organização.

A cimeira extraordinária "Ultrapassar a pandemia da covid-19: construir resiliência através da solidariedade global" irá dividir-se entre um diálogo entre chefes de Estado dos países ACP e entre parceiros estratégicos para o desenvolvimento dos países.