Covid-19

As autoridades de saúde da Madeira decidiram hoje não contabilizar o último doente com covid-19, identificado na segunda-feira, como um caso regional, mantendo o total de 90 infeções registadas no arquipélago desde 16 de março, já com 80 curados.

"Atendendo ao contexto epidemiológico, agora conhecido, e o facto de o contágio se ter verificado na região Centro [do continente], onde o doente reside, as autoridades de saúde determinaram que a sua contabilização ocorrerá na região de proveniência", indica o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), em comunicado.

O doente, um jovem na faixa etária dos 20 anos, foi sinalizado após desembarcar no Aeroporto da Madeira, sendo que aguardava o resultado de um teste ao SARS-CoV-2, efetuado na origem, cujo resultado positivo foi conhecido após a chegada à região.