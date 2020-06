Covid-19

Os trabalhadores da unidade de logística da Sonae (bazar e casa) situada na Cruz do Campo, freguesia de Pontével, concelho do Cartaxo, fizeram hoje testes à covid-19, depois de um deles ter testado positivo na segunda-feira.

Em comunicado, a Câmara do Cartaxo (no distrito de Santarém) afirma que a unidade, que emprega 46 pessoas, na sua maioria residentes fora do concelho, foi visitada na segunda-feira por elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil, acompanhados pela autoridade de saúde local, para aferição das "medidas de contingência" adotadas pela empresa.

Segundo o município, durante essa visita, foi comunicada a existência de um caso positivo de covid-19 e que, por iniciativa da empresa, os trabalhadores iriam realizar hoje o teste.