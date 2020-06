Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa já recebeu 39 candidaturas completas ao Programa Renda Segura, avançou hoje o presidente da autarquia, Fernando Medina (PS).

"Em muito poucos dias de atuação, nós já temos 170 registos relativamente ao Programa Renda Segura, correspondendo a 58 proprietários identificados que já introduziram 39 candidaturas completas", sublinhou Fernando Medina.

"Isto é, candidaturas de imóveis completas, prontos para serem realizadas as inspeções, que depois darão origem a contratos e que, depois do contrato celebrado, o imóvel transita para o 'site' da Renda Acessível, onde os candidatos vão poder candidatar-se", esclareceu o autarca durante a apresentação da informação escrita do presidente, na sessão plenária da Assembleia Municipal de Lisboa, a decorrer por videoconferência.