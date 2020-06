Covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta (PS), manifestou-se hoje indignado com o método de contagem do número de infetados no concelho, afirmando que a situação está a causar um grande alarme social.

"Existe uma desarticulação muito grande com as autoridades de saúde. Passam dias sem contar os nossos infetados e depois somam os números todos e colocam no relatório. Isso causa um grande alarme e uma imagem errada do concelho", afirmou à agência Lusa o autarca de Sintra.

Em causa está o facto de o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) nem sempre atualizar o número de infetados pela covid-19 existente naquele município do distrito de Lisboa.