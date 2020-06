EUA/Floyd

A congressista democrata dos Estados Unidos Sheila Jackson Lee declarou na terça-feira que vai apresentar ao Congresso nacional uma lei com o nome de George Floyd para "uma nova cultura para a polícia".

"Na quinta-feira, vou apresentar uma lei revolucionária, que fala de uma nova cultura para a polícia, policiamento, recrutamento, pela 'desescalada' [da violência], acreditação e para garantir que a polícia está como devia estar, para proteger e servir", disse Sheila Jackson Lee no palco de um protesto em Houston, no Texas, cidade onde George Floyd foi criado.

"Vamos honrar [a memória], por isso vou agarrar o desafio de nomear um projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos com o nome de George Floyd, para que a sua memória nunca seja esquecida e nunca ignorada", disse a representante do Texas.