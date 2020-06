Covid-19

O Brasil produziu em abril uma média diária de 2,9 milhões de barris de petróleo, praticamente o mesmo de março, apesar da paralisação de 38 campos de extração e de 66 instalações marítimas devido à covid-19.

De acordo com o balanço divulgado na terça-feira pela Agência Nacional do Petróleo do Brasil (ANP, órgão regulador), a produção de petróleo no país em abril só diminuiu 0,5% em relação a março, mas aumentou 13,6% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Já a produção de gás natural atingiu 124 milhões de metros cúbicos por dia, com um aumento de 1,9% em relação a março e 9,8% face ao mesmo mês de 2019.