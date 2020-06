Actualidade

A Polícia Federal brasileira determinou na terça-feira a abertura de um inquérito para apurar a divulgação de dados pessoais do Presidente, Jair Bolsonaro, dos seus filhos e ministros, pelo grupo de 'hackers' (piratas informáticos) Anonymous Brasil.

Segundo a revista Época, do grupo Globo, a Polícia Federal está ainda a definir o delegado que irá conduzir a investigação, que visa apurar crimes previstos no Código Penal brasileiro, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas.

A abertura do inquérito surgiu horas depois do ministro da Justiça do Brasil, André Mendonça, ter informado na rede social Twitter que determinou à Polícia Federal o início das investigações à divulgação "de informações pessoais do Presidente, Jair Bolsonaro, seus familiares e demais autoridades".