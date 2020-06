Covid-19

As Forças Armadas fizeram 1.140 ações de formação e sensibilização em escolas sobre limpeza e desinfeção devido à covid-19 e estão agora a atuar em prisões e em portos de pesca, informou o Ministério da Defesa.

No total, e antes da reabertura das aulas presenciais do 11.º e 12.º anos de escolaridade, foram feitas 1.140 ações de sensibilização e formação, além de três desinfeções em escolas, em articulação com o Ministério da Educação, segundo o Ministério da Defesa Nacional, em resposta a perguntas da agência Lusa.

O Exército ajudou em ações de descontaminação em unidades de saúde e em viaturas de emergência médica, em apoio ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).