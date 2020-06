Actualidade

O Ministério da Saúde timorense iniciou hoje o processo de recolha de informação para o estudo nacional sobre Alimentação e Nutrição em Timor-Leste, visado em particular para as condições alimentares de crianças com menos de cinco anos.

"O desenvolvimento do país está em risco quando a nutrição das crianças é comprometida, seja pela falta de alimentos nutritivos ou pela ingestão deficiente", referiu hoje a diretora-geral dos Serviços de Saúde, Odete Da Silva Viegas.

"Este estudo vai ajudar-nos a entender melhor a situação da nutrição infantil e verificar se fizemos progressos ou não", explicou.