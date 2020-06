Actualidade

Uma equipa de investigadores em Coimbra está a desenvolver um modelo integrado de cultivo em cativeiro de ouriço-do-mar para tornar a sua produção rentável e com reduzido impacto ambiental, anunciou hoje a Universidade de Coimbra (UC).

"Tornar viável a produção de ouriços-do-mar em aquacultura, de forma rentável e com reduzido impacto ambiental, é o objetivo de uma equipa de investigadores do MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente", da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Coimbra", afirma a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Os especialistas estão, para isso, a desenvolver um modelo integrado de cultivo em cativeiro da espécie mais abundante em Portugal - Paracentrotus lividus - no âmbito do projeto 'OtimO - Otimização dos processos de produção de Ouriço-do-mar'.