Covid-19

O FEST - Festival Novos Realizadores Novo Cinema, que habitualmente decorre em junho, foi hoje adiado para agosto devido à pandemia de covid-19 e complementará a competição internacional com sessões 'drive-in', numa edição simultânea em Espinho, Porto e Lisboa.

Segundo revela hoje a direção do certame, descrito como "o maior e mais completo festival de cinema do país", não apenas pela sua vertente competitiva, mas sobretudo por um programa de formação que conta com oradores da elite cinematográfica mundial e que todos os anos atraí centenas de participantes a Espinho, a 16.ª edição do evento está assim marcada para 02 a 09 de agosto.

A programação principal continuará centrada nessa cidade costeira do distrito de Aveiro, mas a organização informa que este ano haverá sessões a decorrer também no Porto e em Lisboa, numa mudança com que "o FEST pretende reforçar o seu compromisso para com a sala de cinema, enquanto espaço primordial para a mostra de filmes".