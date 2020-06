Actualidade

A Rota do Românico anunciou hoje ter concluído a conservação e restauro das pinturas murais de São Nicolau e do retábulo de São Lázaro, em dois monumentos classificados do concelho de Marco de Canaveses.

Segundo um comunicado da entidade promotora, os trabalhos foram realizados, nos últimos meses, na igreja de São Nicolau e na vizinha capela de São Lázaro.

No caso da igreja de São Nicolau, os melhoramentos incidiram nas pinturas murais a fresco da nave, dos séculos XV, XVI e XVII e XVIII, descobertas acidentalmente em 1973, entre as quais se encontra o painel com a figura de Santo Antão, um dos frescos mais antigos da Rota do Românico.