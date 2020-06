Covid-19

A União de Sindicatos da Guarda (USG) anunciou hoje que "mais de mil empresas" aderiram à situação de 'lay-off' e que o desemprego na região "poderá duplicar", na sequência da pandemia causada pela covid-19.

Segundo a USG, naquele distrito do interior do país "mais de mil empresas pediram o 'lay-off' simplificado [dispensa temporária de trabalhadores, que figura entre as 30 medidas que o Governo adotou para conter os efeitos da pandemia da covid-19 nas empresas], das quais 95% são micro, pequenas e médias empresas".

"Pelos nossos dados, que ainda não são definitivos, podem ser cerca de 4.000 a 6.000 trabalhadores em situação de perda de salário, muitos deles sem qualquer retribuição porque, em relação às micro, pequenas e médias empresas, o 'lay-off' ainda não chegou, e não sabemos se chegará", refere em comunicado a estrutura sindical liderada por Pedro Branquinho.