Síria

A aviação russa realizou ataques aéreos no noroeste da Síria, os primeiros do aliado de Damasco em três meses neste último grande bastião 'jihadista' e rebelde do país, indicou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"Ataques aéreos russos atingiram na terça-feira antes da meia noite e hoje ao amanhecer" uma zona na orla das províncias de Hama, Idlib e Latákia, tendo como alvos grupos 'jihadistas', disse à agência France-Presse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Precisou que são os "primeiros ataques (russos) desde a entrada em vigor de uma trégua" na região a 06 de março.