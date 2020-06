Covid-19

A programação cultural do Teatro Municipal da Guarda (TMG) vai regressar em julho, com a realização do Festival de Jazz e Blues ao ar livre, mas os auditórios do complexo cultural vão permanecer encerrados durante o verão.

A Câmara Municipal da Guarda refere em comunicado que a programação cultural do TMG "vai regressar em breve", com a realização do Festival de Jazz e Blues, entre os dias 01 e 11 de julho.

A iniciativa vai "decorrer ao ar livre, na esplanada do café concerto" do TMG e o seu programa artístico será anunciado "brevemente".