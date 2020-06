Covid-19

A Comissão Europeia vai voltar a ouvir organizações sindicais e patronais da União Europeia (UE) para avançar com a instituição de salários mínimos "justos", visando evitar "desigualdades salariais e pobreza no trabalho" após a crise gerada pela covid-19.

Segundo a informação hoje divulgada pelo executivo comunitário, em causa está a segunda fase de consulta aos parceiros sociais sobre "formas de garantir salários mínimos justos para todos os trabalhadores na UE", após uma primeira auscultação realizada entre meados de janeiro e de fevereiro passado e na qual participaram 23 entidades.

"Com base nas respostas recebidas, a Comissão concluiu que é necessária nova intervenção da UE", realça a instituição, destacando que, "se esta era já uma prioridade política para a Comissão Von der Leyen, os recentes acontecimentos consolidaram a necessidade de a UE tomar medidas para reduzir as desigualdades salariais e a pobreza no trabalho", isto é, a crise da covid-19.