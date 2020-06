Actualidade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou hoje que o grupo organizado de adeptos do FC Porto vai estar a cerca de 100 metros do Estádio do Famalicão, no encontro da 25.ª jornada da I Liga de futebol.

Através de videoconferência, Pedro Colaço, do comando distrital de Braga, deu conta de como se vai ser montado o dispositivo policial no jogo de hoje, à porta fechada, que marca o regresso da competição em Portugal, e já depois de se ter disputado o Portimonense-GilVicente, que começa mais cedo.

"Serão acompanhados, monitorizados por polícias, e, quando chegarem a Famalicão, será criada um perímetro exterior, de mais ou menos 100 metros, pelo qual apenas podem passar os autocarros das equipas, elementos do staff e dirigentes e, eventualmente, algumas pessoas que possam ter de aceder às suas casas. Os grupos organizados, que estão a par disto, não podem entrar nesse perímetro", explicou.