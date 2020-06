Covid-19

Os profissionais de saúde espanhóis que estiveram em contacto direto com os doentes da covid-19 foram distinguidos hoje, em Oviedo, Espanha, com o Prémio Princesa das Astúrias da Concórdia 2019, pelo seu "profissionalismo e empenho".

O júri do prémio sublinha que estes profissionais que estiveram "na primeira linha" contra a pandemia converteram-se num "símbolo da luta contra a maior pandemia global que assolou a humanidade no último século".

Os profissionais médicos, enfermeiros, assistentes e outro pessoal do sistema de saúde espanhol que cuidaram diretamente os doentes infetados e trabalharam nos principais centros de luta contra o novo coronavírus ofereceram, através do seu trabalho, "um exemplo dos valores mais estimáveis do ser humano", considera ainda o jurado.