Covid-19

A propagação da covid-19 está a acelerar no Irão, onde mais de 3.000 novos casos diários foram confirmados pelo terceiro dia consecutivo, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Foram registados 3.134 novos casos (17 a mais que no dia anterior) nas últimas 24 horas, o que eleva a 160.696 o número total de pessoas infetadas pelo novo coronavírus no Irão, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour, na televisão estatal.

Com o registo da morte de 70 pessoas adicionais nas últimas 24 horas, "8.012 pessoas no total morreram (do vírus) desde o início da doença" no país, acrescentou Jahanpour.