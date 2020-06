Covid-19

A Áustria vai abrir na quinta-feira as suas fronteiras terrestres com exceção da que partilha com a Itália, três meses depois de as ter encerrado para conter a pandemia de coronavírus, disse hoje o Governo.

"A partir de amanhã [quinta-feira], os controlos tornam-se pontuais e já não serão automáticos", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Alexandre Schallenberg, em conferência de imprensa realizada em Viena.

Segundo adiantou, as restrições nas fronteiras com a Itália serão, no entanto, mantidas, explicando a decisão que o número de infeções por covid-19 ainda registadas naquele país.