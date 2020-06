Covid-19

As Nações Unidas alertaram hoje que os seus programas para combater o novo coronavírus no Iémen podem ter de acabar no final do mês, a menos que recebam dinheiro imediatamente.

O alerta é feito um dia depois de uma conferência de doadores, em que o apelo para ajuda de emergência ao país mais pobre do mundo árabe ficou mil milhões de dólares aquém do que as organizações de auxílio precisavam - 2,4 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros) - para cobrir as atividades essenciais de junho a dezembro.

"Isto dificultará seriamente os esforços para conter o surto, que já se está a espalhar rapidamente", disse Hayat Abu Saleh, porta-voz do responsável da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários.