Brexit

O parlamento da Irlanda do Norte pediu hoje ao primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que peça a Bruxelas uma prorrogação do período de transição do 'Brexit', segundo fontes oficiais.

Os parlamentares da Irlanda do Norte aprovaram uma moção não vinculativa sobre a matéria, numa votação que decorreu na noite de terça-feira, com os votos favoráveis dos partidos nacionalistas-católicos, verdes e social-democratas.

A moção alega que a Irlanda do Norte deve ser poupada à pressão política do 'Brexit' durante a crise sanitária provocada pela propagação do novo coronavírus.