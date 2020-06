Actualidade

Pelo menos nove pessoas morreram hoje após uma explosão atingir um autocarro numa estrada na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, disse o porta-voz do governo local.

Outros cinco passageiros do autocarro ficaram feridos na explosão, disse o porta-voz, Bashir Ahmadi.

Os passageiros eram todos civis que viajavam de um distrito para outro quando ocorreu a explosão.