Covid-19

O deputado do PS na Assembleia Legislativa da Madeira Paulo Cafôfo afirmou hoje que a região vai poder endividar-se em 500 milhões de euros, ao abrigo do Orçamento Suplementar da República, para custear as consequências da pandemia da covid-19.

"A Madeira vai poder financiar-se até 500 milhões de euros", disse o deputado no período antes da ordem do dia do plenário, salientando que este é o resultado das "diligências" do PS/Madeira junto ao Governo da República, "sem gritaria, nem confronto permanente".

"O PS/Madeira influenciou da melhor forma, este primeiro passo está dado", acrescentou, observando que "o dinheiro tem de ser usado bem".