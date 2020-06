Covid-19

Após 70 dias a rezar em casa, os fiéis da Faixa de Gaza voltaram hoje às mesquitas, que tinham sido encerradas no quadro da luta contra o novo coronavírus no enclave palestiniano.

Algumas das mesquitas já tinham reaberto há dez dias por ocasião do Aid el-Fitr, festa muçulmana que marca o fim do Ramadão, mas agora reabriram todos os templos muçulmanos.

Khader Mussa, 40 anos, ficou "cheio de alegria" por poder rezar novamente na sua mesquita, mas o habitante da cidade de Gaza continua cauteloso e só entrou no tempo "dois minutos antes do início da oração para evitar o contacto com os outros fiéis".