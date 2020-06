Covid-19

A Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML) regressa este mês aos palcos com concertos em Almada e em Lisboa e "sedenta para recomeçar", depois da paragem forçada por causa da covid-19, afirmou hoje à Lusa o maestro Pedro Amaral.

Os concertos acontecerão no dia 20, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, e no dia seguinte, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, que reabre de forma simbólica, apenas para convidados.

À Lusa, o maestro Pedro Amaral explicou que os concertos contarão com 40 instrumentistas em palco, cumprindo o distanciamento aconselhado pela Direção-Geral da Saúde, de 1,5 metros entre músicos, alargando para dois metros no naipe de sopros.