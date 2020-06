Covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, defendeu hoje a decisão de acabar com a possibilidade de participação e voto eletrónico no parlamento, alegando que "as pessoas querem que os deputados voltem ao trabalho".

"Penso que as pessoas deste país em geral querem que os seus deputados voltem ao trabalho, a fazer o seu trabalho, a passar legislação em nome das pessoas deste país", disse, durante o debate semanal na Câmara dos Comuns.

Johnson respondia ao líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, que questionou a decisão do Governo de acabar com o funcionamento do parlamento numa versão virtual como fez durante várias semanas em abril e maio, durante o confinamento.